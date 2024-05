Jellemzően Egerben és Andornaktályán okozott nagyobb gondot a csütörtöki eső. Andornaktályán, a Rákóczi úton a domboldalról a saras víz kődarabokat hozott le a házak udvarain keresztül a Kistályai útra. A nagy mennyiségű csapadékot a vízelvezető csatorna már nem tudta elvezetni, ezért a víz befolyt és felgyülemlett a pincékben is, valamint a mélyebben fekvő parkolók is telítődtek a csapadékvízzel. Egerben is pincékbe, aknákba, társasházak alagsorába folyt be a víz, valamint víz állt a Tulipánkert utcában az úttesten. A zivatarok okozta károk felszámolásában az egri hivatásos tűzoltók és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntes tűzoltói vettek részt.

A csütörtöki eső nyomán rengeteg sár zúdult az úttestre Egerben, a Kistályai úton. A balesetek megelőzése végett az utat is le kellett zárni egy időre, amíg gépekkel megtisztították az utat, erről készített videót az Agria Tv.

Napok óta tartanak a heves esőzések, péntek délelőtt ismét nagy mennyiségű csapadék zúdult le Egerre, az önkormányzat a város kritikus pontjain homokzsákokkal próbál segítséget nyújtani a víz elleni védekezésben, közölte pénteken dél előtt Eger önkormányzata.

– Az elmúlt 5 évben, ahol az önkormányzat a város területén útfelújítást, az árkok tisztítását, a csapadékcsatorna cseréjét elvégezte, ott a hirtelen lehulló csapadék elvezetése megoldott. Lakossági jelzések alapján Egerben jelenleg két kritikus területen, a Mátyás király úton, valamint a Kistályai úton okoz hatalmas gondot a nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetése. Eger önkormányzata próbál minden segítséget megadni, így a Városgondozás Eger Kft.-vel közösen 1000 homokzsákot (szükség esetén a mennyiség növelhető) biztosít a Kistályai úton található vállalkozások számára – részletezték.

Jég és sártenger. Ez maradt Egerben az újabb, pénteki vihar után, ez már az Agria Tv videójában is látszik.

Az újabb zivatar villámárvizet okozott, Andornaktályán pedig kritikus a helyzet a felhívás szerint. Hanuszik Csaba, Maklár első embere arra kéri azokat a férfiakat, akik ráérnek, menjenek az andornaktályai polgármesteri hivatalhoz, és segítsenek a homokzsákokat megtölteni. Lőrinci is úszik, 53 milliméter eső esett le 24 óra leforgása alatt. Olvasói fotókból, videókból kiderül, szinte járhatatlanok az utak, járdák, most mérik fel a károkat.

A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét a csapadékvíz elvezetés fontosságára. Ajánlatos az udvarokban is kialakítani a csapadékvíz elvezető rendszert, valamint rendkívül fontos az ingatlan előtti csapadékvíz elvezető árkok tisztán tartása, kiemelt figyelemmel az átereszek átjárhatóságára.

A HungaroMet előrejelzése szerint a zártabb felhőzet és összefüggőbb csapadékzóna szakadozva észak, északkelet felé vonul. Ugyanakkor mögötte erőteljessé válhat a gomolyfelhő-képződés, és újabb hullámban alakulhatnak ki záporok, akár felhőszakadással kísért zivatarok, elsősorban északkeleten heves zivatar sem kizárt. Legalább néhány órára azonban így is szinte mindenhol kisüt a nap. A légmozgás csak záporok, zivatarok környezetében lehet erős, viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb lehet az idő. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő.