Ebben az évben is megrendezték Gyarmati Panka Európa-bajnok, junior világbajnok magyar snowboardos táborát, a Panka Camp-et. A néhány másodperces hangulatvideóból is kiderült, hogy a résztvevők remekül érezték magukat: lehetett snowboardozni, de egyéb közösségi programokat is volt lehetőség kipróbálni. És hogy ne legyen szomorú a búcsú, arról Panka gondoskodott, amikor Facebook-bejegyzésében megígérte, hogy jövőre is lesz folytatása a tábornak.

A táborról készített rövid videó megtekinthető Gyarmati Panka hivatalos Facebook-oldalán, ide kattintva.