A háromnapos rendezvény megnyitóját a Kemény Ferenc Sportcsarnok Olimpiai termében tartották, ahol Gyurta Dániel köszöntötte a megjelenteket. Az olimpiai, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjának ezután a várban volt jelenése, ahol 15.52-kor ő adta le a díszlövést a Zászlódombról.

A szeminárium résztvevői megemlékeztek Kemény Ferencről

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Arról már a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) főtitkára beszélt, hogy miként került Hevesbe a rendezvény.

– Az Európai Olimpiai Akadémia vezetése elismeri azt a munkát, amit mi elkezdtünk az olimpiai nevelés terén – közölte Győr Béla.

– Szívesen vállaltuk, hogy a Közép-európai régiónak és a balkáni országoknak tartunk egy konferenciát úgy, hogy az eszmecsere helye ne feltétlenül Budapest legyen. Jómagam Egerbe jártam középiskolába és sportkapcsolatok is kötnek a városhoz, ám ettől fontosabb, hogy a Nemzetközi Olimpiai Akadémia elnöke is kiváló ötletnek tartotta a helyszínt, már csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagja, Kemény Ferenc miatt is.