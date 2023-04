Április 22-én, szombaton 17 órától Zagyvaszántó SE–Petőfibányai SK derbi helyszíne lesz a ZSE sporttelepe. A Heves vármegyei II. osztályú bajnokság 3. helyen álló, Török János vezette hazaiak az újonc szomszédvári együttest fogadják, amely Molcsán László irányításával jelenleg az 5. helyen tanyázik.

A párharc nagy csatát ígér, ahol a házigazdák azért is lehetnek a megszokottól lelkesebbek, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a szombat estét milyen hangulatban kezdik és töltik majd.

A helyi Édenkert Csárda és Fogadó ad ugyanis otthont a 27. Sportbálnak, amely jótékonysági célt szolgált. A bevételt ugyanis a ZSE serdülő, felnőtt és gyermekcsapata kapja.

– Nagy örömünke szolgál, hogy Sisa Tibor személyében ismert labdarúgóedző fogadta el a meghívásunkat, rajta kívül Szabó Bence, a Kismenők győztese is eljön és a Cit-Car TSE táncosai is fellépnek – mondta a szervezők nevében Szeberényi Martin.

A ZSE futballistájánál lehet jegyeket vásárolni, ahogy ezért Csehné Nagy Henrietta és Molnár Tamással is kereshető, valamint a Pogi Presszóban is válhatók tikettek. Lehetőség nyílik támogatói belépők vételére is, ezeket 1000 forintért kínálják.