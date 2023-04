Eredményesen szerepeltek a magyar SUP-osok az olaszországi ICF World Ranking SUP Spring Race-en – írja a kajakkenusport.hu oldal. Igen erős nemzetközi mezőny gyűlt össze Comacchióban, a Lago delle Nazioni elnevezésű tónál – amely csak néhány száz méterre helyezkedik el az Adria-tengertől -, szinte minden kategória indulói között voltak világbajnokok, vagy már elismert nemzetközi klasszisok. A múlt hétvégi ICF World Ranking SUP Spring Race-en hazaiak és a mieink mellett többek között Dél-Afrika, Dánia, Spanyolország és Görögország is képviseltette magát. Technikai számban egy ezer méteres, hét fordulóból álló pálya várta az indulókat. Szabó Zénó, a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület versenyzője a junioroknál harmadik lett.

Ugyanebben a korosztályban a lányoknál Kocsis Csillag, az Egri Dobó István Gimnázium tanlója nagy fölénnyel győzött. Idejével egyébként az open kategóriában negyedik lett volna, olyan klasszisok mögött, mint a spanyol Esperanza Barreras, a dán Caroline Küntzel és az olasz Cecilia Pampinella, de például az olaszok másik nagy sztárjánál, Caterina Stentánál 25 másodperccel ment jobb időt. A másnapi hosszútávra erős szél és nagy hullámok várták a versenyzőket, emiatt sokan feladni kényszerültek a futamukat. Ilyen nehéz körülmények között Kocsis Csillag már a második érmét szerezte a hétvége során, a SUP Bázis tehetsége a 15 kilométeres női junior versenyben ugyanis második lett.

A következő állomás a spanyolországi SUP World Costa Blanca Festival lesz május elején. Szabó Zénóék már el is utaztak Alicantéba, ahol egy négyhetes edzőtáborral készülnek a versenyre. Néhány nap múlva Kocsis Csillag is csatlakozik hozzájuk, ő azonban előtte tíz napot Toszkánában tölt, ahol a legjobb olasz egyesületnél készül, valamint részt vesz egy exkluzív szemináriumon is a világbajnoki ezüstérmes Paolo Marconival.