Megkezdődött a XVII. CMAS Uszonyosúszó Világkupa Egerben, a Bitskey Aladár Uszodában. Szombaton reggel kilenckor előbb Minczér Gábor, a város alpolgármestere köszöntötte magyarul és angolul a sportolókat. Kifejtette, Egernek nagy megtiszteltetés, hogy vendégül láthatja a világkupa mezőnyét és 14 ország sportolói érkeztek ide. Mindenkinek sok sikert és élményt kívánt a hétvégére.

Papp Gábor, a Magyar Búvár Szakszövetség elnöke is magyarul és angolul mondta el üdvözlő beszédét. Kifejtette, Eger már 12. alkalommal ad otthont az eseménynek, köszönik a városnak a vendéglátást. Tavaly sikeres évet zártak a magyar búvár- és uszonyosúszók, nem csak a felnőtt világkupában, hanem junior korosztályban is sok érmet szereztek. Idén 55 éves a szakszövetség, szeretnék végig ünnepelni az esztendőt, ebből a szempontból is fontos ez a világkupa forduló, örülnének, ha itt is jól szerepelnének a magyar versenyzők.