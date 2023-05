Az egri ultrafutó egyéni kategóriában teljesítette a 17. Ultrabalaton 211 kilométeres távját. A 47 éves sportember először lépte át a 200 kilométeres határt és ért be 26 óra 17 perc múltán a célba. „Baromi nehéz műfaj ez, de minden lépés megérte” – erről is beszélt portálunknak a korábban futballista Bíró Tamás, akit postásként is nagyon sokan ismernek Egerben.

