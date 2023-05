A női NB II. Északi csoportjának utolsó, 21. fordulójában:

HATVANI KSZSE–SZENTENDREI NKE 25–27 (15–12)

Hatvan, sportcsarnok, 270 néző. V.: Bíró M., Gadnai A.

HATVAN: Bárány – Horváth M. 5, Petrovics 5, Szarvas R. 7, Dánffy Dorina 1, Rózsa 5 (2), Vanda Sz. 1. Csere: Antóni, Juhász E. (kapusok), Szendrődi, Sepsi R., Németh L., Dánffy Diána 1. Edző: Bárány Zsolt

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–1, 12. p.: 8–5, 18. p.: 12–5, 24. p.: 15–7, 36. p.: 18–13, 42. p.: 20–18, 48. p.: 21–21, 54. p.: 22–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/2, ill. 9/5.

A bronzéremről döntő mérkőzésen, a 23. percben már kilenc góllal vezetett a házigazda (15–6), de lendület a félidő hajrájában alábbhagyott. A vendégek a szünetre már három találatra zárkóztak, majd az 54. percben a vezetést is átvették (22–23). A megfogyatkozott hatvani csapat a hajrában már nem tudott újítani.

BÁRÁNY ZSOLT: – Nagy volt a tét, hiszen aki nyer, azé a bronzérem. Szokták mondani, hogy szegény embert még az ág is húzza. Ez a mondás ránk nagyon illik, hiszen a meglévő sérültjeink mellé még egy hét alatt ketten is csatlakoztak, így elveszítettük a beálló pozíciónkat. Ennek ellenére az első félidőben állva hagytuk az ellenfelet, azt sem tudták merre vannak. A második félidő a túlélésről szólt, amit befolyásolt az is, hogy Dánffy Dorinának olyan fájdalmai voltak, hogy nem lehetett a pályán tartani, emellé Petrovics Anna is piros lapot kapott. Az is elég érdekes, hogy az utolsó 15 percből legalább nyolcat emberhátrányban játszottunk. Cserénk nem volt így az ellenfél nehezen ugyan, de nyert. Minden tiszteletem a lányoké, akik mindent kidtak magukból. Nálam magasan ők nyertek! Külön köszönet azoknak a szurkolóknak akik, eljöttek és buzdítottak minket. A távozó játékosainknak további sok sikert kívánunk az életben!

A bajnokság állása

1. Göd 21 19 – 2 771–630 38

2. Esztergom 21 18 0 3 718–591 36

3. Szentendre 21 15 2 4 660–532 32

4. Hatvan 22 16 – 6 648–532 32

5. Budakalász 22 10 1 11 625–621 21

6. Vác U22 21 10 1 10 642–639 21

7. Vasas U22 21 9 – 12 601–662 18

8. Dunakeszi 20 6 3 11 552–594 15

9. BVSC-Zugló 21 6 1 14 574–643 13

10. Dorog 20 4 1 15 531–643 9

11. Tatabánya 20 4 – 16 491–591 8

12. Tatai AC 20 3 1 16 485–620 7