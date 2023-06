– Nem az eredményeket hajszoltuk, sokkal inkább arra fordítottunk figyelmet, hogy a klub kötelékében pallérozódó mintegy 160 gyereknek megtaláljuk a helyét és hosszú távon megalapozzuk a jövőjüket a sportágban – jelentette ki Farkas László. – A felnőtt csapat eredménykényszer nélkül röplabdázott, tavasszal már az edzésszámokat is csökkentve, hogy az utánpótlás csapatok a megnövekedett rezsiköltségek ellenére se szenvedjenek hátrányt.

A GYRSE az 6–9. helyért zajló rájátszás utolsó, szombathelyi fordulójára már nem utazott el, az okokról a szakember így fogalmazott:

– Többször is jeleztük, hogy a ballagás és az érettségi vizsgák miatt nem lesz jó a kijelölt időpont és kértük annak módosítását. Sajnos ez nem történt meg, mi pedig nem rendelkezünk annyi felnőtt játékossal, hogy kellő létszámban képviselhettük volna a klubot – jelentette ki Farkas László.

A gyöngyösiek továbbra is az utánpótlás-nevelést helyezik előtérbe, ennek érdekében a GYRSE szerződést hosszabbított Daniel Oraveccel. A szlovák szakember a 2023/2024-es szezonban is utánpótlás-vezetőedzőként dolgozik a klubnál. A mátraaljaiak az elmúlt szezonban hat korosztályos csapatot versenyeztettek, s ez a szám eggyel bővülhet az új szezonban.

Júliusban indul a strandröplabda bajnokság

Idén is helyet kap a nyári programban a már hagyományos strandröplabda bajnokság, amelynek első fordulóját július 1-én rendezik a Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand területén. A további játéknapokat július 29-én és augusztus 19-én tartják. Újdonság, hogy a felnőtt női és férfi páros kategóriák mellett idén utánpótlás játékosoknak külön 3 fős mix kategóriát is indítanak a szervezők. A mix kategóriában csak 2005 vagy később született játékosok szerepelhetnek, és egy csapatban legalább 2 lánynak kell lennie.