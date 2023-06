Véget ért a 72. Bornemissza Gergely Emlékverseny, amely a junior és ifjúsági ökölvívók rangos nemzetközi viadala. A lányok – Talpas Roxána, Fülep Dóra, Csorba Csenge – két arany- és egy ezüstérmet nyertek, majd a fiúk döntői során Bangó Roland 4:1-es pontozással maradt alul a román Magdalin Alexandruval szemben a junior fiúk 63 kilogrammos döntőjében, míg a 70 kilósok között Berki Brendon egyhangú pontozással kapott ki a szintén román Radu Simiontól.

– Küzdelmes meccseket éltem át a négy nap alatt, jó meccsek voltak, a döntőben meg is kaptuk a legjobb mérkőzésnek járó díjat. Az első nap erdélyi magyar sráccal Eb indulásért, majd románokkal találkoztam, a döntőben megosztott pontozással kikaptam – mondta Bangó Roland, aki a torna végére monoklival is gazdagodott. Mint mondta, az EB-csapatba kerülés kicsit enyhíti a fájdalmat, de azért jobb lett volna az első helyen állni. Sokat készültek az elmúlt időszakban, reggel, délután sok edzésük volt. Most egy hét pihenőt kap, a felkészülés további menetét még nem tudja. A junior Európa bajnokság júliusban lesz Romániában, úgy gondolja, egy hónappal előtte lesznek az intenzív edzések és edzőtáborok.

– Harcos, küzdelmes mérkőzéseink voltak, nem adták ingyen a győzelmet, tisztességesen küzdöttek a fiúk, lányok, kihozták a maximumot a vesztes meccseken is. Erős közepes volt a mezőny, skót, román, olasz EB-címvédők is voltak, a minőségre nem panaszkodhatunk, lehetett volna bővebb a nemzetközi mezőny, de így tudtunk nyerni és nem kellett félni, hogy esélytelenek vagyunk az ellenféllel szemben – értékelt Dorkó Péter, az Egri Városi Sportiskola ökölvívó szakosztályának vezetője, vezetőedzője.

– Fontos volt, hogy Roxána, Csenge, Roland és Brendon mérkőzései jók legyenek, színvonalas ökölvívást mutassanak be. A presztízsmeccsig volt fontos, utána elfáradtak, volt egy-egy gyengébb meccsük a fiúknak, de sikeresen jöttek ki belőle. A döntőben vereséget szenvedtek a románok első számú válogatottjaival szemben, ha talán kicsit koncentráltabbak vagyunk, nyerhettünk volna, de sok mérkőzés volt, hatalmas sorozatterhelés. Néha nem tudtak figyelni, kaptak elkerülhető ütéseket, nüanszokon múlt, hogy nem a mieink kezét emelte föl a bíró – mondta Dorkó Péter.

A válogatott programról elárulta, ketten a serdülő és remélhetőleg hárman a junior Európa bajnokságon lesznek érdekeltek. Utóbbit július közepén, előbbit augusztus közepén rendezik, arra kell kihegyezni az egriek formáját. A serdülőknek július elején adnak egy kis pihenőt, a juniorok majd augusztusban tudnak regenerálódni.

A Bornemissza előtti hétvégén a serdülő válogatott Szerbiában járt válogatott csapattalálkozón és a tíz mérkőzésből hatot megnyert, Dorkó Laura és Asztalos Hunor is győzelmekkel járult hozzá a sikerhez, Dorkó Péter szerint parádés ökölvívást mutattak be, kétsége sem fért győzelmükhöz.

A szakosztályvezető megköszönte az Egri Városi Sportiskola karbantartóinak, apparátusának, hogy mindent megtettek a rendezvény sikeréért, valamint az egri önkormányzat támogatását is, hogy létrejöhetett az esemény.