Fiatal kora ellenére már 61 NB I.-es mérkőzésen szerepelt, miközben Sótonyi László kezei alatt a magyar junior válogatottban is bemutatkozhatott. A 20 éves jobbszélső abban bízik, hogy Egerben még inkább kiteljesedhet a pályafutása.

– Úgy éreztem, jót tenne a fejlődésemnek egy kis környezetváltozás – jelentette ki Maracskó Zalán. – Izgalmas kihívásként tekintek az egri csapatra, amelynek az élén olyan szakember áll, akivel nagyon szerettem volna együtt dolgozni. Tóth Edmond kezei alatt az elmúlt években rengeteg fiatal játékos vett lendületet, közülük például Füzi Dániel már az FTC színeiben az Európa-ligában is szerepelhetett. De említhetném Schmid Pétert is vagy épp Fórizs Rolandot és Vrhovina Dominikot, akik az elmúlt szezonban rengeteg hasznos tapasztalattal és csodálatos élményekkel tértek vissza Kalászra.

Nagy célokat tűztem ki magam elé a sportágban, szeretnék minél magasabb szintre jutni úgy, hogy a társakkal a QHB-Egert is időről időre sikerre vezessük.

Maracskó a szakmai kihíváson túl még egy fontos érvet hozott fel az egri szerepvállalás mellett:

– A Kemény Ferenc Sportcsarnokban óriási élmény pályára lépni, mert minden mérkőzésen fantasztikus a hangulat. Nagyon várom, hogy ezt hazai játékosként is megélhessem. Mindent megteszek azért, hogy kivívjam az egri drukkerek szeretetét – osztotta meg a jobbszélső.