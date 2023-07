Íme a torna All Star-csapata

Az esemény szervezői idén is megválasztották a torna All Star-csapatát, amelyben a kiemelkedő teljeítményt nyújtott labdarúgók kapnak helyet. A különdíjas Balogh Csaba, Kovács Péter és Molnár András mellé All Star-játékosként Jakab Ákos (Stáber Bau), Havasi Ádám (Arló) és Szabó Viktor (Hollywood) került be.

