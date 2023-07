A rendezvényt Hort polgármestere, Magyar Norbert, illetve főszervezőként Kvacsány Ferenc és Káposzta István nyitotta meg. A mérkőzések két pályán, verőfényes napsütésben zajlottak egymás mellett. Az első két évben győztes Hort SK együttesét remek iramú döntőben múlta felül az Abasár 3–1-re.

Az 1. helyért: ABASÁR–HORT 3–1 (2–0) Hort, 100 néző. ASE: Juhász B. – Vaszil, Balog J., Benedek., Szűcs B., Kállai., Suha Z., Király., Szebenyi, Dobray, Suha Á. Cserék: Dalnoki., Csóka, Baranyi, Lakatos, Palásti. Edzők: Benedek Dominik, Palásti Krisztián. HORT : Maksa M. – Kerek, Pethő, Kvacsány, Kanzler, Sisa, Csomorn, Rendik, Hans, Maksa Z., Suhai, Szivák, Unghváry, Csontos, Mester, Erdélyi, Elek. Edző: Maksa István. Gól: Suha Á., Király, Kállai, ill. Unghváry.

Benedek Dominik: – A második alkalommal jelentünk meg a tornán. A nyári felkészülés részeként színvonalas viadalsorozaton sikerült nyernünk, ami nagy lendületet adhat az őszi szezonra. Köszönjük a meghívást, minden résztvevőnek sok sportsikert!

Kvacsány Ferenc: – Erős csapatok vettek részt a tornán. Közülük a Nagyrédét tartottam esélyesnek aranyéremre az igazolásai miatt, de így jött ki. Sajnálom, hogy nem mi nyertük.

A 3. helyért: Nagyréde–Tarnaörs 3–2. További mérkőzések: Hort–Nagyréde 2–1, Abasár–Tarnaörs 5–2.

A Laczik József-emléktorna végeredménye: 1. Abasár SE, 2. Hort SK, 3. Nagyréde SC, 4. Tarnaörs Danyi SE. Különdíjasok. Gólkirály: Király Szabolcs és Suha Ákos (mindkettő Abasár) 2–2 góllal. Legjobb mezőnyjátékos: Csomor Dorián (Hort). Legjobb kapus: Rudas Sándor (Nagyréde). Legsportszerűbb csapat: Tarnaörs.

Csomor Dorián, a mezőny legjobb játékosa: – A megyei II. osztályba most feljutott Nagyréde ellen szereztem az egyenlítő gólt a 16-oson kívülről, miután Csontos Bélával kényszerítőztem. Végül a hajrában újabb találatot elért csapatom, amivel győztünk. Az Abasár ellen az első félóra a vendégeké volt, s azzal vitték is a három pontot, mert a végén csak a szerencsén múlott, hogy nem tudtunk kiegyenlíteni. Annak ellenére, hogy új a csapatunk és az edzőnk, jól teljesítettünk, így a következő bajnokságban jobb eredményre számítok, mint amit az előzőben elértünk. Gratulálok a többi gárdának is, hogy ennyire remekül teljesítettek.

Király Szabolcs, a torna gólkirálya: – Védekező középpályásként lehettem a legtöbb gól szerzője. Tökéletes volt felkészüléshez ez a torna. Mindegyik találatom úgy született, hogy eltekertem a labdát a kapus mellett.

Suha Ákos, a torna gólkirálya: – Egyik gólom 25 méteres bomba volt, a másiknál két ember kicselezése után helyeztem a kapuba a labdát. Köszönöm, hogy itt lehettem, s azt is, hogy a csapatok nagyon sportszerűek voltak.