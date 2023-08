Hétfőn az algériai válogatott beálló, Abdeldjalil Zennadi is edzésbe állt, aki júliusban hazája válogatottjával bronzérmet szerzett az Arabic Gamesen. A 25 éves játékos védekezésben és támadásban is fontos láncszeme lehet az újjáalakult QHB-Eger együttesének.

– A héten a két mérkőzéssel elérjük a csúcsterhelést, miközben az edzéseken is keményen dolgoznak a játékosok – fogalmazott az egriek edzője, Tóth Edmond.

– A találkozókon arra helyezzük a hangsúlyt, hogy mindenki hasonló időt töltsön a pályán és még jobban megismerjék egymást a különböző játékhelyzetekben. A napokban a múltheti mérkőzés elemzésével már a taktikai elemek csiszolása is elkezdődött. Fontosnak tartom az eredményességet is, ezért arra is törekedni fogunk, hogy győztesen térjünk majd haza a mérkőzésekről.

A QHB-Eger a második hét zárásaként hazai pályán tartott közös gyakorlást a Tatran Presovval. Az első nyári edzőmeccsen a Kemény Ferenc Sportcsarnokban négygólos győzelmet arattak az eperjesiek.