„Az ellenféllel sok nagy összecsapáson jutottunk túl az elmúlt évtizedekben. A Tárkány most is jól focizott, sok helyzetett alakítottak ki a vendégek, de náluk mindig akadt valaki, aki mentett, ebben élen járt kapusunk, Bocsi Csaba, aki büntetőt is hárított. Lelkes és nagyon fiatal csapatunk legyőzte a meleget és jobban használta ki a helyzeteit is” – szerepel a péterkei klub közösségi oldalán.

A Pétervására SE győztes csapata

Forrás: Beküldött fotó

A Heves vármegyei III. osztály Délnyugati csoportjának 1. fordulójában:

Tarnaszentmiklós SE–Hatvani Lokomotív SE 4–2 (2–2)

Gól: Bodnár B. P. (1.), Kelemen Gy. (3.), Bari M. (57., 79.), ill. Rozmann D. M. (8.), Balog B. (12.).