IMRŐ LÁSZLÓ: – Inkább buktunk két pontot, mint nyertünk egyet. A játék képe alapján közelebb álltunk a győzelemhez, viszont a vezető találatunk után nem tudtuk növelni az előnyünket, ellenfelünk pedig egyetlen kapura tartó lövésből kiegyenlített.

ZORAN SZPISLJAK: – Iszonyatosan kemény meccsre készültünk, ami már elejétől ki is rajzolódott. Az első félidőben a Sényő kicsit közelebb állt a gólszerzéshez, sőt, ki is használt egy rögzített szituációban. A második félidőben a csapatunk felemelte a szintet és onnantól kezdve átvettük az irányítást. Sikerült kiegyenlíteni, de sajnos nem volt elég idő, hogy a három pontot is be tudjuk gyűjteni. Mindenképpen gratulálok a csapatnak, fontos pontot szereztünk.

Forrás: adatbank.mlsz.hu