Utóbbiak között feltűnően sok volt a fiatal, akik gyorsan lázba hozhatók voltak egy-egy jó egri megmozdulás után, ám erre az első félidőben nem akadt példa. A szünetet követően nyíltabbá vált a játék és az első kapura tartó lövés is megszületett, méghozzá Révész Gergely révén az 53. percben. Egy perccel később Nagy-Kolozsvári Dániel szabadrúgásból a kapufát találta el, mi több, a 63. minutumban a gól is jött Kovács Dávid jóvoltából. Fájdalom, ezt les miatt nem adta meg a játékvezető. A 65. percben hármas csere történt a házigazdáknál, élénkült is játék, ám a kapura teljesen veszélytelen újvárosiak a 92. percben a csereként beállt Vajda Cristoper révén megszerezték a győzelmet jelentő találatot, amivel elvitték a három pontot.

KÖVETKEZIK: Karcag–Eger SE, Tiszafüred, szeptember 3., vasárnap, 16.00.