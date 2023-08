Az Egri Futó és Triatlon Klub versenyzője a női szenior II. kategóriában 28 induló között végzett az élen 1:12:45 órás eredménnyel. A férfi szenior III.-ban az EFTK indulói a 29 fős mezőny első felében végeztek. Katona Zsolt szokásos erős futásával a 10. helyen zárt (1:10:12 óra), míg Lajszner Attila jó úszásának köszönhetően a 11. helyen ért célba (1:12:13).

A már klasszikusnak számító, Fadd-Domboriban lebonyolított viadalra több mint 900 versenyző adta le a nevezését. A 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból álló sprint távon a szenior kategóriákban országos bajnokságot rendeztek.

Az Egri Futó és Triatlon Klub portálunkhoz eljuttatott beszámolója szerint a népes nevezői létszám miatt az úszás különösen nehéznek számított. A sűrű mezőnyben a pálya elején kisebb „bunyók” is kialakultak a helyezkedések közepette. Ilyen körülmények között már maga az úszás is nagyobb energiákat mozgatott meg a versenyzőknél. A bicajozásra teljesen sík pályán került sor, ahol a bolyozás is engedélyezett volt. Ennek köszönhetően 40 kilométer/óra körüli átlagokat lehetett tekerni a gyors pályán. A futás szintén sík részen haladt, nyílt területen, ahol a 30 Celsius fokos meleg jelentett kihívást a versenyzőknek.