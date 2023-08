– A nyári edzőtáborban 61 játékvezető és 12 ellenőr vett részt, az országos keretből többen azért hiányoztak, mert már elindult a Nemzeti Bajnokság, és a kollégák érdekeltek voltak a mérkőzéseken – válaszolta a létszámra vonatkozóan Kelemen Attila, majd kitért arra, hogy új szabályok kapcsán mi érdemel kiemelést.

– Új szabály alatt értjük, hogy most már nem a büntetőpontról végzett rúgásokkal dől el egy kupamérkőzés sorsa döntetlen esetén, hanem büntető párbajjal, de itt csak a név változott. Új szabály, hogy gólok alkalmával a gólöröm miatt elvesztegetett időt be kell számítani. Nem újdonság, de fokozottan felhívták a figyelmet a reklamáló edzők elleni határozottabb fellépésre. A legfontosabb a kezezés megváltozott értelmezése. Azaz a testről, lábról vagy a csapattárs testéről, lábáról megpattanó labda, még ha nem természetes testtartásban is találja el a kezet, akkor sem kell büntetőt ítélni.