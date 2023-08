ENERGIA SC GYÖNGYÖS–FC TISZAÚJVÁROS 1–4 (1–1)

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep, 101 néző. V.: Juhász Dávid (Molnár I., Hegedűs R.).

ENERGIA: Matin B. – Farkas B., Kovács M., Szegedi Z. (Szilágyi Sz., 74.), Csoszánszki D., Gutschker A., Péntek D., Marosi J., Izsvák Á., Forgács B., Czene L. (Mezner M., 68.). Edző: Tatár Roland.

TISZAÚJVÁROS: Csúri B. – Lehóczki B., Bussy D. (Valkay R., 57.), Vitelki B. (Oláh B., 57.), Farkas M., Tóth S., Géringer L. (Elek M., 72.), Vajda C., Garda D. (Varjas L., 57.), Nagy D. (Erős T., 74.), Ivánka P. Edző: Vitelki Zoltán.

GÓL: Csoszánszki D. (42.), ill. Géringer L. (40., 71.), Lehóczki B. (58.), Vajda C. (65.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Ivánka P., Farkas M., Géringer L.

TATÁR ROLAND: – Hatvan percig megfelelő intenzitással egyenrangú ellenfelei voltunk a vendégcsapatnak. Ezután kijött az osztálykülönbség. Gratulálok a továbbjutáshoz!

VITELKI ZOLTÁN: – Tipikus kupameccs. Az első félidőben nem találtuk a fogást a hazai csapaton, nem megfelelő ritmusban és pontossággal játszottunk. A második félidőre már kijött a tudásbeli különbség, akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna.