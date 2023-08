– A hír „fokozatosan” jött, mert a Magyar Atlétikai Szövetségtől azt az információt kaptam, ha listáról nem jutok lehetőséghez, akkor zöld kártyát kapok – világította meg a hátteret Szeles Bálint.

– Nyilván izgultam, mert ezért is teljesíteni kell. A bejelentés előtt néhány nappal jött a telefonhívás, hogy még nem hivatalosan, de listáról bejutva jelen lehetek a vb-n. Akkor már edzőmmel, Petrovai Józseffel nagyon örültünk, ám minden csak akkor biztos, ha hivatalossá válik. Így aztán kedden reggel lettem igazán boldog, amikor reggel az M1 aktuális csatornán közzétették a listát, amelyen az én nevem is szerepelt. A családomnak és a barátaimnak megígértem, hogy bejutok a mezőnybe, úgyhogy rendkívül megkönnyebbültem. Külön öröm, hogy nem zöld kártyával, hanem a ranglistáról kerültem fel. Ez azért lényeges, mert, ha nem Magyarországon rendeznék a vb-t, akkor is induló lehetnék.