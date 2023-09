GYÖNGYÖSI AK (16.)–TISZAÚJVÁROS (9.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Drabon Barnabás (Molnár I., Révész).

Alulról szemléli a mezőnyt a gyöngyösi csapat, amelyhez ezúttal sem élgárda érkezik. A formálódó hazaiak eddig sikerélmény híján vannak, remélve, hogy egyszer már eljön az ő idejük. A klubvezetés részéről Majzik Zoltán vezetőedző felé él a bizalom, ahogy a keret tagjaival szembeni is megvan a kellő türelem. A drukkerek egy része persze már másképp látja a szereplést, ezért is lenne lényeges, hogy bármi áron is, de végre elmozduljon a holtpontról a GYAK. Erre most lehetőség kínálkozik, jó lenne élni vele.