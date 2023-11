ÚJPEST FC II–FC HATVAN 3–1 (0–1)

Újpest Labdarúgó Sportcentrum, Tábor utca, 50 néző. V.: Holczbauer Flórián (Farkas G., Keszthelyi K.)

ÚJPEST: Molnár Zs. – Fehér Cs., Kuusk, Szűcs Á., Radosevics, Sasere (Kruppai, 84.), Mucsányi M. (Szabó N., 84.), Geiger (Dékei., 71.), Kovács D. (Horváth B., 84.), Varga Gy. (Árki, 86.), Jürgens. Edző: Mundi Viktor

HATVAN: Menczeles I. – Tarjáni (Laczik, 80.), Szabó Sz., Sárossy, Dinka – Karácsony – Benkó (Takács B., 66.), Czibolya, Kitl K., Fellner – Burzi A. (Fekete K., 66.). Edző: Zoran Szpisljak

GÓL: Varga Gy. (53.), Sasere (72.), Jürgens (79.), ill. Kitl K. (28.)

JÓK: Varga Gy., Sasere, Jürgens, Radosevics, Szűcs Á., Geiger, ill. Menczeles I., Tarjáni, Karácsony, Kitl K., Czibolya.

Több, az első csapatból visszajátszó (Fehér Csanád, Marten Kuusk, Franklin Sasere, Oliver Jürgens, Varga György) futballistával állt fel az Újpest II., a vezetést a 28. percben mégis a Hatvan szerezte meg Kitl Krisztián 17 méterről szerzett bombagóljával. A szünet után azonban a lila-fehérek fölénybe kerültek, fokozták a nyomást, s két gyors akció után előbb egyenlítettek, majd meg is fordították a találkozót. A Hatvan próbált újítani, egy-két lehetősége akadt az újpesti kapu előtt, de egy kontra végén Jürgens is betalált, eldöntve ezzel a három pont sorsát. A Hatvan az előző 11 bajnokijából mindössze egyet nyert meg, az őszi hajrában ezért feltétlenül javulnia kell a csapatnak az előrelépéshez.

MUNDI VIKTOR: – Ezen a meccsen sok visszajátszónk akadt, így nem az volt a kérdés, hogy melyik a jobb csapat, hiszen minőségi különbség volt a javunkra. Viszont a szünetben fejmosást kellett tartanom, a második félidőben aztán sokkal direktebb játékot játszottunk, a gólok mellett helyzeteink is adóstak és akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna. Ettől függetlenül gratulálok a Hatvannak is, jó futballt játszott!

ZORAN SZPISLJAK: – A felázott pálya állapota miatt kérdőjeles volt a meccs lejátszása, végül a játékvezető a kezdés előtt úgy döntött, lehet futballozni. Az Újpest lehetőségét érvényesítve több visszajátszó futballistát is pályára küldött. Jól kezdtük a mérkőzést, az első félidő második részében különösen jól játszottunk, szép támadásokat vezettünk és távol tartottuk az ellenfelet a kapunktól. Tudtuk, hogy a szünet után a játék változni fog, az Újpest céltudatos futballal rohamoz majd. Ez így is történt, egyből óriási nyomást helyeztek a védelmünkre és három helyzetüket kihasználták. Csapatunk a végeredmény ellenére jó játékot, jó karaktert és jó hozzáállást mutatott.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–REAC, november 12., vasárnap, 13.00.