Érmek, helyezések, ranglisták

Kovács László minden országos jelentőségű versenyen (ob, főiskolások bajnokság, Szuperliga döntő) és a ranglistán is a második helyen végzett. Valamennyiszer a nyíregyházi Tóth Balázs előzte meg, így adott a feladat: jövőre a szabolcsi riválist le kell legyőzni.

Detrik Balázs a tavalyi évnél jobb egyéni eredménnyel fejezte be az évet. Az országos bajnokságokon folyamatosan a dobogó közvetlen közelében végzett.

Tóth Lilla három versenye közül kiemelendő a főiskolások országos bajnokságán elért dobogós helyezés.

Kovács Kristóf az ob-n ezüst-, illetve bronzérmet nyert, emellett számos versenyen győzött. Magára ölthette a válogatott mezt és tagja volt a 2020 óta veretlen diákolimpiai súlylökő csapatnak. A ranglista első helyén zárt.

Baglyas Kíra Karina hét alkalommal állt rajthoz, egyéni legjobbjával a ranglista 13. helyén végzett.

Kolláth Kornél valamennyi versenyén medált szerzett. Kiemelkedő eredménye a két országos bajnokságon elért második és harmadik helyezés.

Besenyei Antónia az Ikarus BSE súlylökő csapatával aranyérmes lett a csapatbajnokságon.

Nagy Csaba több más, érmes helyezése mellett a Budapest Bajnokságon is szépen szerepelt, ahol két érmet nyert.

Fekete Bernadett maratonista idén csatlakozott a HSE-hez. Legutóbb a Spar Budapest Maraton 10 kilométeres versenyén szerepelt.

Almási Dominik újoncként a nemzetközi súlylökő mezőnyben is megállta a helyét, és gerelyhajításban is a legjobb tíz között végzett a korosztályos ranglistán.

Tervek a 2024-es esztendőre

Kovács László: részvétel a Dobó Európa-kupán, országos bajnoki aranyérem

Kovács Noel: egészségesen tudjon versenyezni, ob-dobogó

Detrik Balázs: egyéni csúcs és ob-dobogó

További korosztályokban országos bajnokságokon érmes helyezések