Mindezeken kívül évtizedek óta foglalkozik a Bozsik Egyesületi és a Bozsik Intézményi (iskolai) labdarúgás szervezésével, lebonyolításával. Fő tevékenységét a főiskola elvégzése óta a tanári hivatás gyakorlása jelenti. A Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában testnevelőként dolgozik, ahol nagy odaadással szervezi az iskolai sportéletet. Ezer szállal kötődik a futballhoz, nincs a megyénkben olyan labdarúgással foglalkozó személy, aki ne ismerné, ne tudná, kicsoda „Horváth Tomika”.

– Nagy örömmel fogadtam az elismerést, mert minden kitüntetés és minden díj, amit az ember a munkájáért kap, megtisztelő – mondta Horváth Tamás a Megyeháza Barkóczy termében rendezett díjátadó ünnepségen.

– Meglepetésként ért, nem gondoltam, hogy valaha a díjazottak között leszek. Csak tettem a dolgom az elmúlt 40 évben utánpótlás és felnőtt szinten is. Úgy néz ki, hogy most rám került a sor... A viccet félretéve, így átgondolva, amit hallottam mástól, hogy elég sok minden fűződik a nevemhez, erre büszke vagyok, és úgy látszik, ezt mások is észrevették és értékelték. Jómagam elsősorban a gyerekek és az utánpótlás terén végzett munkámat gondolom, ami miatt ez az elismerést átvehettem, rengeteg játékos került ki a kezem közül, illetve fejlődött mellettem, azon túl, hogy felnőtt csapatok mellett is tevékenykedtem edzőként.