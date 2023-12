– A hazai játékosok extra motivációval vágtak neki a megméretésnek, amit tudatosabb felkészülés előzött meg, és mindez remek eredményekben mutatkozott meg az Invest Sportcentrumban – számolt be az eseményről a házigazda Egri Squash SE menedzsere, Gulyás István.

– Kun Krisztina magabiztosan nyerte az U13-as korosztályt, ahol Poczok Luca végzett a második helyen. A nagyobb lányoknál U17) Szűcs Boglárkát csak a döntőben tudták megállítani, de a fejlődését látva, az érem hamarosan még fényesebben csillog majd. A fiúknál Németh Norton (U13) és Vida Benjámin (U17) is megnyerte a bronzcsatát. Kun és Vida két kategóriában is rajthoz állt, Kriszti a U17-es, Beni az U19-es mezőnyben is nyert meccset. Rajtuk kívül Nagy Balázs, Tömösközi Janka és Hegyi Dániel is szépen teljesített.

A fejlődő versenyen az „újoncok” között négy egri fiatal (Doros Levente, Kiss Virág, Kukucska Márk, Nagy Hanka) szerepelt. Látva a játékukat, hamarosan ranglista-versenyen is indulnak majd.

Az egri versenyre a tél és a vírusok ellenére Szegedről, Győrből, Debrecenből, Tatabányáról, Budapestről és a fővárosi környékéről is többen neveztek, így a ranglista és a fejlődő is versenyt is meg lehetett tartani. A résztvevőknek a Rádi Pékség jóvoltából finom és egészséges Dia Wellness péksütemények adtak plusz energiát. Kellett is az extra energia, mert többen két korcsoportban is indultak