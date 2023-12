– A tavalyi évhez képest több játékos és edző is távozott a klubtól, ám ez az eredményességén nem látszik meg, sőt csapataink teljesítménye az előző kiíráshoz képest javult. Ez részben annak is köszönhető, hogy akik maradtak, több energiát és erőfeszítést tesznek az Egri AK érdekében. Ezúton is köszönjük az önkormányzat, az EVSI, a támogatók, az edzők, az edzőpartnerek, a játékosok és szülők segítségét! – emelte ki Pálosi Balázs