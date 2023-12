Abasáron idén is pincefutással és élménytúrával búcsúztatták az óévet szilveszterkor. A Gyöngyösi Síiskola szervezte program a régi borforgalmi épület elől indult, a rajt előtt azonban egy közös, bulizós, bátorság gerjesztő bemelegítést tartottak a szervezők a résztvevőknek. Minderre nemcsak a sportolás miatt volt szükség, de arra is felkészítette a startolókat, hogy a község "szellemlakta" pincelabirintusába is lemerészkedjenek. A szervezők ugyanis ötvözték az utcai-, a terep- és a pincefutást az előre kijelölt, választás szerint többször is teljesíthető 3,5 kilométeres pályán.