– Aki ismer az tudja, hogy nekem a Gyöngyösi Kézilabda Klub nem egy munkahely. Az egyesület a második otthonom, a csapat a második családom, a kézilabda pedig életem végéig a szenvedélyem marad – fogalmazott Nagy Attila a klub honlapjának adott interjúban. – Szerencsére az elmúlt években olyan vezetői stábot sikerült kialakítani, amely garanciát jelent a sikeres folytatásra. Több olyan kollégát is látok, aki akadály nélkül át tudná venni a helyemet, ha az indokolttá válik. Szerencsére mindenki tudja és teszi a dolgát a klubon belül. Mivel erős a csapatszellem, biztos vagyok benne, hogy minden szinten támogatni és segíteni fogják az új vezetőt. Persze én is mindig itt leszek, történjen bármi. Amit kemény munkával felépített az ember, attól nehezen szakad el. De nem is készülök erre, mindig ennek a közösségnek a része maradok, talán csak egy lépéssel távolabbról, de még tevékenyebben.

Azt pedig ne felejtsük el, ha polgármesterként folytathatnám a munkámat, az a GYKK és általában a sportélet számára is új fejezetet nyitna Gyöngyösön.

A sportvezető hozzátette: fontos kiemelni, hogy az egyesület nem más sportágak kárára lett sikeres.

– A városi támogatás a költségvetésünk 10 százalékát sem éri el, de mi ennek tudatában, ezt elfogadva dolgozunk. A város forrásait nem csatornázzuk a sportágunkba és ez később sem változik – szögezte le.

Nagy Attila polgármesterként is hasonló utat járna be, mint az egyesület elnökeként.

– A Gyöngyösi Kézilabda Klubot kilenc éve nehéz helyzetben vettem át. Kiesés szélén billegő felnőttcsapat, több tízmillió forintos adósság, humánpolitikai problémákkal megtűzdelve. Így nézett ki a helyzet, ami hatalmas kihívásnak tűnt – folytatta.

– Két év alatt sikerült rendbe tenni az egyesület gazdasági helyzetét és ezzel együtt jöttek a sportsikerek is. Mára már biztos szakmai és gazdasági háttérrel, a stabil középmezőnyből vágunk neki évről-évre az NB I.-es küzdelmeknek. Sőt! Az elmúlt években infrastrukturális beruházásokra is lehetőség nyílt. Közel egymilliárd forintnyi fejlesztéssel segítettük a várost, amit nem csak a sportolók és szurkolók élvezhetnek, hanem bárki, aki a Dr. Fejes András Sportcsarnok egyéb rendezvényén részt vesz.