– Az előkészítő csoporttól, a gyermek és a serdülő korosztályon át az ifjúságiakig sikerült kialakítani és működtetni egy olyan rendszert, amelynek eredménye az ifiknél két bronzéremben mutatkozott meg – magyarázta a szakvezető.

– Ettől is nagyobb büszkeséggel tölt el, hogy a klub 2021/22-ben Magyar Kupát, majd pedig 2022/23-ban OB I.-es bajnoki címet nyert felnőtt csapatába hat saját nevelésű játékost tudtunk adni. Nagy sikernek tartom mindkettőt, hiszen az utánpótlás-nevelés egyik legfontosabb célja, hogy felnőtt szinten is eredményes pólósok öregbítsék a magyar vízilabda hírnevét.

Nagy elődök nyomdokain Az egri vízilabdasport jeles egyéniségeként korábban Bíró Attila, Szilágyi Péter és dr. Sike József is dolgozott az óceániai térségben a női szakág fejlesztésen. Ebbe a sorba jól illeszkedik Rüll Csaba szerepvállalása.

Új-Zélandon más kihívások várnak az Egerben legendás testnevelő-edző édesapja révén a sportággal gyermekkora óta „megfertőzött” trénerre.

Összetett feladat vár a szakemberre

– Szakmai igazgatóként számítanak rám, aki nemcsak a felnőtt női és férfi, de az utánpótlás egészét is felügyeli, irányítja – folytatta Rüll Csaba.

– A korosztályos fejlesztésen túl az edzők, sőt a játékvezetők képzése is feladataim közé tartozik majd. Mindez jókora tevékenységi kör, ugyanakkor nem idegen terület, mert Japánban és a briteknél is ezzel foglalkoztam. Az akkori „gyakorlatsort” kell most elővenni és a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva átültetni, természetesen a mai kor követeleményeinek megfelelően.