A férfi NB I/B Zöld csoportjának 19. fordulójában:

ATOMERŐMŰ SE U23–ESZTERHÁZY SC 91–74 (28–18, 25–15, 23–19, 15–22)

ASE Sportcsarnok. V.: Polonkai B., dr. Danka P. (Nagy B.)

ESC: Botka B. 15, Gilszki E. 16, Szicsák B. 12, Kerekes H. 7, Bajusz Á. 6. Csere: Rékasi 8, Lengyel D. 5, Kocsis D. 3, Sárosi 2, Kovács K. Edző: Klepej Roland

Az újonc Eszterházy SC 19 mérkőzést követően öt győzelemmel áll a bajnoki tabella 12. helyén. A Zöld-csoport mezőnyét 14 csapat alkotja. Februárban még két hazai találkozó vár a csapatra.

KLEPEJ ROLAND: – A mérkőzés előtt megbeszéltük, hogy igyekszünk lassítani a Paks játékát. Ez sajnos az első félidőben nem sikerült és belementünk abba a rohanásba, amit a hazai csapat képvisel és ebből mi jöttünk ki rosszul. Rengeteg eladott labdánk volt, a félidőben már tizennyolcat számoltunk. Ezen hibák miatt ekkora már nagyobb különbség is kialakult. A második félidőben a védekezésünkön sikerült egy kicsit szigorítani és ebből a támadásaink is kiegyensúlyozottabbak voltak. Bízom benne, hogy a folytatásban a labda eladásokat sikerült csökkenteni. Most egy olyan hazai sorozat következik, ahol mindenképpen szeretnénk nyerni.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Agrofeed UNI Győr, február 16., péntek, 18.30.