Március első hétvégéjén ismét benépesül a Bitskey Aladár Uszoda. Az Egri Úszó Klub harmadik alkalommal rendezi meg az Eger Város Kupája felkészülési úszóversenyt, amelyre az ország harminc egyesületének versenyzőit várják. Az egyesületnek a szervezésben partnere a versenynek helyet adó Bitskey Aladár Uszoda üzemeltetője, az Eger Termál Kft-vel. Bár nem egy nagy múltú verseny, mégis kezdetektől fogva hatalmas népszerűségnek örvend a hazai úszóklubok körében. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy ilyen rendszerű versenyt, ahol előfutam és döntő is van, ráadásul minden úszásnemben, minden korosztályban, nem sok helyen rendeznek az országban. Másrészt, a hazai úszók nagyon kedvelik az egri uszodát, kimondottan gyors pályának tartják.

2022-ben, az első kupa megrendezésekor 400 fölött volt az indulók száma. A következő évben 570-en álltak rajthoz, idén pedig már most 500 fölött van a nevezők száma.

Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Bódi Zsolt, az Egri Úszó Klub elnöke elmondta, idén nagyobb összefogás állt a rendezvény mögé. Az első két év tapasztalatai alapján sokat fejlesztettek a versenyzők fogadásán és magán a lebonyolításon. Tavaly is magasabb színvonalú volt a verseny az első alkalomhoz képest, idén még profibban tervezik megvalósítani. Bódi Zsolt szerint a szállásadók és a város is segítőkészek a sportolók elhelyezésében. Az eseménynek vannak szponzorai, magánszemélyek is mögé álltak, a város költségvetésében pedig megszavazták a klub éves működési támogatását.

- Mint minden sportágban, az élsportolók jelenléte ösztönzi az utánpótlás korú versenyzőket, hogy ők is hasonló színvonalat érjenek el. Így, hogy az egyesületünk jelentősebb támogatást kapott, fontos fejlesztéseink lesznek idén, és több versenyen veszünk részt. Mindig cél, hogy legyen olimpikon úszónk is, kérdés, mikor érjük el – mondta Bódi Zsolt. A klubelnök beszélt az oviúszásról is, amely tavaly indult és gyorsan népszerűvé vált, az igények kielégítése érdekében bővíteniük kellett edzőcsapatukat. Az oviúszás idén is folytatódik.

Molnár László, az Eger Termál Kft. ügyvezető igazgatója szerint az esemény lassan kinövi magát, országos jelentőségűvé válik. Az úszó klubnak nem csak a helyszín biztosításával segítenek, hanem a kommunikációs és marketing tevékenységgel is. Kifejtette, a társaság szorosan együttműködik valamennyi sportegyesülettel, aki az uszodában tevékenykedik. Igyekeznek kedvet csinálni a közönségnek a mindennapi sportoláshoz is, merjenek jönni úszni, a gyerekek is kezdjék el a mozgást. Elárulta, magának az uszodaépületnek az üzemeltetése veszteséges, így a cég is hozzájárul ahhoz, hogy legyen az egrieknek sportolási lehetőségük.

Török Zoltán edző a verseny népszerűségéről elárulta, eddig ötszázötven versenyző nevezését regisztrálták, de szerda éjfélig ez még változhat. Az ország minden tájáról jelentkeztek egyesületek, több mint harminc. Szombathelytől Nyíregyházáig, Mohácstól Miskolcig hoznak versenyzőket a klubok, Budapestről is számos egyesület jelentkezett. Az Egri Úszó Klub harminc két fővel jelentkezett a hazai versenyre.

- A legkisebb utánpótlás korúaktól a felnőttekig, a nyolc évestől Kapás Boglárkáig vannak nevezőink. Kapáson kívül válogatottak sora jelezte részvételét, Pádár Nikolett, Szabó-Feltóthy Eszter, Márton Richárd, Telegdy Ádám, vagy Zombori Gábor. Az Eger Város Kupája jó helyen van a versenynaptárban, a felnőtt Országos Bajnokság előtt egy hónappal, az utánpótlásnak a tavaszi fő versenyek előtt 4-6 héttel. A válogatottaknak buliverseny, szeretnek ide járni. A világbajnokság után a legtöbben egy-másfél hetes pihenőt kaptak, így nem várhatunk extra időeredményeket – fejtette ki Török Zoltán.

Az egriek vezetőedzője szerint idén átlagos a versenynaptáruk, áprilisig kéthetente járnak felkészülési eseményekre, a nagyok számára április elején lesz fontos megmérettetés, a válogatott versenyzőjüknek is lesz viadal.