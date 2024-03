A válogatottra visszatérve az olimpiai bronzérmes pólós elárulta, továbbra is hisz abban, hogy működni fog a kidolgozott stratégia, olasz csapattársain - akik vele ellentétben januárban az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is medencébe ugrottak - látja is fizikai fáradtságot. Hozzátette, a dohai pofon talán jól is jött a csapatnak, amelyből kicsit hiányzott az "extra éhség". Ez így a párizsi olimpián meglesz majd, és visszavághatnak a dohai negyeddöntős vereségért a franciáknak, akiket reményei szerint "széttépnek" majd a csoportkörben.

Zalánki a harmadik magyar, aki elnyerte a címet a LEN-nél, 2008-ban Biros Péter, 2013-ban pedig Varga Dénes érdemelte ki az elismerést. A nőknél az olasz Roberta Bianconi - 2015 és 2016 után - pályafutása során harmadszor diadalmaskodott.