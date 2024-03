Negyvenhárman álltak rajthoz a 30. Eged-hegyi futóversenyen, közülük ifjabb Sipeki László teljesítette a leggyorsabban a távot. A mezőkövesdi sportember hatvankét perc alatt ért vissza az Érsekkertbe. A 18 esztendős sportoló először vett részt a 13,5 kilométeres versenyen.

– A mezei futó diákolimpiára készülök, de édesapám biztatására, aki már többször is részt vett az Eged-hegyi futóversenyen és most is eljött, ezen is elindultam. Jól éreztem magam, jó pályán versenyeztünk, elégedett vagyok. Nehéz volt felfelé, meredek, volt benne séta is a köves részen. Ahol nem volt fa, ott meleg volt, lefelé vigyázni kellett, mert a kövek csúsztak, és a szűk ösvényen a belógó ágakra is figyelni kellett. Készülök még a Kékes csúcsfutásra idén, ez jó felkészülés volt arra a versenyre – mondta ifjabb Sipeki László.