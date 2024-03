GYÖNGYÖSI AK (16.)–DEAC (5.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Juhász Dávid (Ifj. Imrő, Bőhm).

Ahogy egy héttel ezelőtt, úgy most is debreceni ellenfél vár a gyöngyösiekre, igaz, ezúttal a GYAK lesz a házigazda. A DVSC II. nem hagyott esélyt a sereghajtónak, a 4–0-s vereség tükrözte a két gárda közötti különbséget. Tekintve, hogy a DEAC is hasonló kategóriát képvisel, mint a kis Loki, így sok jóra ezúttal sem számíthat a mátraaljai együttes, amely számára már a pontszerzés is nagy bravúrt jelentene.

Ősszel: 1–3.

A játéknap teljes programja

Forrás: adatbank.mlsz.hu

PUTNOK FC (1.)–FC HATVAN (12.)

Putnok, Várady Béla Sportközpont. V.: Sándor Csaba (Szilágyi N., dr. Gavalla-Kulcsár).

Öt győzelem után első pontjait szeptember elején, Hatvanban veszítette el az ősszel a menetelő putnoki csapat. A Zagyva-partiak akkor és azóta is azt bizonyítják, hogy egy döntetlenre bárkivel szemben képesek. Remiből már kilenc áll a kék-sárgák neve mellett, amivel ezt a tabellaoszlopot vezeti Zoran Szpisljak alakulata. Az elmúlt két fordulóban újra erőre kapott éllovasnál most nagy értékkel bírna az iksz.

Ősszel: 2–2.