GYÖNGYÖSI AK (16.)–KISVÁRDA II. (2.)

Gyöngyös, Kömlei Spt. V.: Sveda Marcell (Punyi, Tóth Á.).

A mátraaljaiak büszkén vonulhattak le egy hete Szentmarjay stadion gyepéről, Egerben olyan teljesítménnyel rukkolt ki a télen tovább fiatalított gárda, ami még Majzik Zoltán vezetőedzőt is meglepte. A Kisvárda II. Rákospalotán 3–1-es győzelemmel igazolta a papírformát és ez alkalommal is egyértelműen esélyesnek számít. A GYAK-nak immár van honnan és miből erőt, hitet meríteni, a kérdés, hogy lesz-e újra elég bátorság a zöld-fehér ifjakban. Amennyiben igen, akkor fel lesz adva a lecke a szabolcsiaknak, ha viszont sok hibát dobnak a hazaiak, ezt kihasználja a Várda.

Ősszel: 0–1.

TISZAFÜREDI VSE (15.)–FC HATVAN (13.)

Tiszafüred, Lipcsey Elemér Spt. V.: Nyekita Benjamin (Kovács II., Kovács L.).

Két, háromgólos vereséggel rajtoló, és a kiesési zónában tanyázó csapat találkozik Tiszafüreden. A nyitányon elszenvedett kudarcok keserű nyomait csak egy valami képes feledtetni, mégpedig a győzelem. Ahogy a fürediek, úgy hatvaniak is joggal gondolhatják, ezúttal olyan vetélytárssal találkoznak, amellyel szemben kötelező a siker, már csak azért is, mert – majdnem – közvetlen riválisról van szó. Nem kétséges az sem, hogy a helyzetkihasználás döntő jelentőséggel bírhat a párharc során, ahol az összpontosítás és a motiváció is hangsúlyos szereppel bír.

Ősszel: 1–1.