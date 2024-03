A férfi NB I. 20. fordulójának mérkőzésén:

QHB-EGER–DABAS KC 23–24 (15–12)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 800 néző. V: Felhő F., Öcsi T.

EGER: MARCZIKA – Lezák 4 (1), Nastaj 2, Tóth K., Zennadi, F. Silva 2, Száva 2. Csere: Kiss G., Tóvizi 1, Kavin, Döme 2, Boros 2, TÓTH K. 6, Maracskó 1, Zennadi 1. Edző: Tóth Edmond

DABAS: Pallag – ÁCS 5, FEKETE B. 4, Garajszki 1, Koller 3, TÖRÖK Á. 3, Zdolik 4 (3). Csere: NAGY T. (kapus), Bálint B. 2, Dobrkovics, Bognár N., Laurinyecz 1, Szöllősi Sz. 1, Katona A. Edző: Tomori Győző

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–4, 12. p.: 5–7, 18. p.: 9–9, 24. p.: 13–10, 36. p.: 17–15, 42. p.: 19–18, 48. p.: 20–19, 54. p.: 20–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 2, ill. 2 perc.

HÉTMÉTERESEK: 3/1, ill. 4/3.

Az első félidő második felében teljesített olyan hőfokon az egri gárda, amivel ellenfele fölé nőtt. Tóth Károlyék 5–8-as állásról 9–4-es szériával a félidő végére biztos előnyre tettek szert.

A szünet után azonban visszaesett az egriek támadójátéka. A dabasiak a 41. percben fordítottak (17–18) majd az utolsó tíz percben a győzelmet is bebiztosították. Ehhez kellett az is, hogy hazai részről a hajrában Francisco Silva és Lezák Áron is hétméterest hibázott.

TÓTH EDMOND: – A második félidőben olyan védekezést hoztak a vendégek, amivel nem tudtunk mit kezdeni. A szünet után mindössze nyolc gólt szereztünk, ami hazai pályán nagyon kevés. A végjátékban kimaradt két nagyon fontos hétméteres és két üres kapus lövés is, ami hozta magával a vereséget.

TOMORI GYŐZŐ: – Végletekig kiélezett csatában sikerült nyerni. A mérkőzés középső részében inkább a hazaiak akarata érvényesült. Amikor a második félidőben ismét összeállt a védekezésünk, már ismét eredményesebbek voltunk. Ez jelentette a kulcsát a meccsnek. Ebben az időszakban még a szerencse is elpártolt a hazaiaktól.

KÖVETKEZIK: HSA NEKA–QHB-Eger, április 6., szombat, 18.00.