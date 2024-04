A tavalyi döntőt megnyert U15-ös „Spártai sportolók” az elsőségen túl különdíjjal is gazdakodtak, Megyesi Szebasztián ugyanis kiérdemelte a legjobb mezőnyjátékost megillető különdíjat. A fiatalabb (U12) kömlőiek is kitettek magukért, ők is korosztályuk győzteseként és Kállai Nikolasz személyében különdíjas (legjobb mezőnyjátékos) futballistával a soraiban jutottak a Pancho Arénában rendezendő nagydöntőbe.

Kállai Nikolasz és Megyesi Szebasztián

Forrás: Beküldött fotó

A felcsúti stadionban ősszel rendezik a finálét, ahol a négy regionális selejtező két kategóriájának legjobb három csapata lép majd pályára.

– A nap folyamán mindenkinek sikerült megmutatnia, milyen sok érték rejtőzik benne. Tavaly nyertünk, idén is küzdünk végig! – mondta Kollányi György.