– Minden év áprilisa figyelemfelhívó hónap a végtaghiányos emberekre. Szeretném, ha a többségi társadalom nem sajnálattal, hanem elfogadással fordulna felénk – írta sportolói közösség oldalán a tokiói paralimpián 9. helyen végzett Lévay Petra.

– Mi is teljes életet tudunk élni, sok esetben talán épp a végtaghiány miatt, még aktívabbak is vagyunk. Biztos furán hangzik azoknak, akik nem ismernek, de én kifejezetten hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen vagyok, amilyen. Számomra az én testem a normális (hisz soha nem ismertem mást és nem is vágytam rá) és nem értem amikor rám csodálkoznak, hogy ezt, azt meg tudok csinálni. Nekem az a munka, hogy megértsem, ez miért érdekes. De ebben a hónapban a legtipikusabb kérdésekre igyekszem választ adni, akár videókkal is.

Lévay Petra akkor boldog, ha sportolhat

Forrás: Lévay Petra/Facebook

Az 1985-ben, bal alkar végtaghiánnyal született Lévay Petra kétéves korában kezdett úszni, és 44-szeres országos bajnokként vonult vissza. Hozzávetőleg 10 éve triatlonozik, 2016-ban Ausztriában középtávú Európa-bajnokságot nyert, Rotterdamban pedig sprint távon hatodikként ért célba.

A paralimpikon készül egy népszerű kérdés válaszával, ami a cipőfűző bekötésére vonatkozik. Ezt hamarosan videón mutatja.

– Remélem, ezzel segítek végtaghiányos társaimnak és azoknak, akik nem merik megkérdezni, de „szétveti” őket a kíváncsiság – emelte ki Lévay Petra, hozzátéve: számára az vidám hely, ahol és amikor bringázhat, úszhatok, futhat és kiváló sorstársakkal találkozhat a világon minden irányból.