GYÖNGYÖSI AK (16.)–TISZAFÜREDI VSE (14.)

Gyöngyös, Kömlei Károly Sporttelep. V.: Drabon Barnabás (Molnár I., Frank).

A sok sebből vérző gyöngyösiek sorsa már eldőlt, ez azonban nem jelenti azt, hogy más játékát ne tudnák elrontani. A tiszafürediek pedig vélhetően mindenre gondolnak a GYAK otthonában, csak arra nem, hogy pont nélkül távoznak. Ebben az esetben ugyanis nagy mértékben csökkenének a gárda bennmaradási esélyei az NB III.-ban. Igaz ez azzal együtt is, hogy a TVSE utóbbi négy mérkőzésén úgy maradt veretlen, hogy a 2. helyen álló Kisvárda II. vendégeként nyert (1–0), míg az ötödik DEAC ellen ikszelt (1–1). Mindebből az következik, hogy igencsak harapós látogatók érkeznek a Mátraaljára, akikkel szemben a remi is meglepetés lenne.

Ősszel: 2–5

FC TISZAÚJVÁROS (7.)–FC HATVAN (12.)

Tiszaújváros, Sportcentrum. V.: Tóth Tamás (Zahorecz, Szabó F.).

A hatvaniak tavasszal két igazán figyelemre méltó eredménnyel hívták fel magukra a figyelmet. A Putnok idegenbeli legyőzése (1–0) és a Cigánddal szembeni hazai siker (1–0) nemcsak a táblázaton elfoglalt helyezésnek „tett jót”, a lelkeket is kiválóan erősítette. Ebből azonban nem lehet megélni, és mivel a vetélytársak sem tétlenkedtek, odajutott a Zagyva-parti gárda, ha nem kapja össze magát, könnyen kieső pozícióban találhatja magát. Ahogy Zoran Szpisljak csapata, úgy az újvárosi gárda is elvesztette az előző két meccsét. Az FCH eddig kilenc döntetlent ért el, ami a legtöbb a mezőnyben, és ha ez a szám most gyarapszik, az újabb lépést jelenthet a bennmaradás felé.

Ősszel: 3–1