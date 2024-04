A vendégeknél Bánhidi Bence, Szita Zoltán és Emil Imsgard maradt ki a keretből, míg a hazaiaknál a szemsérüléssel bajlódó Marczika Barnabás nem léphetett pályára.

Az első félidő kiegyenlített küzdelmet hozott, ha az egriek jobban sáfárkodnak az adódó lehetőségekkel, előnnyel vonulhattunk volna pihenőre.

Fordulat a 40. perc után következett. Tóvizi Tamás ötödik találatával 21–20-ra vezettek a vendéglátók, majd a fáradtságból adódó hibákat kihasználva az ihletett formában játszó Sebastian Frimmel és Dean Bombac góljaival a vendégek kerültek lépéselőnybe. Nyílni kezdett az olló, s a hazaiak ekkor már nem tudták féken tartani a szegedi rohamokat.

TÓTH EDMOND: – Beleadtunk mindent, a bajnoki hajrában az életünkért küzdünk. Az első félidőben szép megoldásokkal szórakoztató kézilabdát játszottunk, de sajnos nagyon sok ziccer is kimaradt. A második félidőben is küzdöttünk, hajtottunk, ennyien vagyunk, ennyit bírunk. Remélem, hogy ebből tudunk erőt meríteni a folytatásra.

KÁRPÁTI KRISZTIÁN: – A 40. perc után kezdett nyílni az olló. Az első félidőben szenvedtünk, ez látszott is az eredményen. A szünet után keményebb és zártabb védekezéssel a beálló körüli játékot jól kiiktattuk és ezáltal több hibára kényszerítettük a hazaiakat. A végjátékban már nem kellett izgulni.

KÖVETKEZIK: QHB-Eger–FTC-Green Collect, május 4., szombat, 18.00.