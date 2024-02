Ingatlanbazár 41 perce

A hét ingatlana: patakparti panoráma, az összes generációnak

Ebbe az ingatlanba tényleg összeköltözhet a család összeg generációja. Persze befektetésnek is kiváló lehet, a tíz szobás ingatlan, teljes berendezéssel. A hatalmas terasz a legnagyobb partikat is elbírja, ahogyan a parkosított kert is, ahol sütő- és bográcsozó helyet is találunk. A háromszintes épületen kívül a telken van még egy garázs és egy szuterénház is.

Heol.hu Heol.hu

Forrás: ingatlanbazar.hu

“[...]BEFEKTETÉSNEK! TÖBB GENERÁCIÓ ÖSSZEKÖLTÖZÉSÉRE, CÉGES ÜDÜLŐNEK, IDŐSEK OTTHONÁNAK, TÁRSASHÁZI LAKÁSOKNAK, MUNKÁSSZÁLLÓNAK, APARTMANOKNAK! Szilvásváradon eladó egy 10 szobás ingatlan, teljes berendezéssel, ami jelenleg panzióként működik! Patakparton csendes helyen helyezkedik el, panorámás kilátással rendelkezik, hatalmas nagy terasszal, külön étterem résszel! Az ingatlan összközműves, a telek mérete 824 négyzetméteres. Parkosítva van a kert, sütögetés és bográcsozási lehetőség adott. Parkoló kialakítva, több autó elfér kényelmesen. A homlokzata 3 cm vastagságú borovi fenyő burkolattal lett beborítva. A nyílászárók hőszigetelt műanyagok. A ház fűtése vegyes tüzelésű kazánról működik, de rendelkezésre áll egy gázkazán is, ami ráköthető a rendszerre. A vegyes tüzelésű kazánhoz 1 évre elegendő tüzifa áll rendelkezésére az új tulajdonosnak. Belső elrendezését az alábbiakban sorolom fel szintenként: Földszint helyiségei az étterem részen: konyha, 3 külön wc, raktár, étterem Földszint további helyiségei a lakó részen: 2 szoba fürdőszobával, illemhelyiséggel felszerelve, konyha, mosókonyha, közlekedő 1.emelet helyiségei: 4 szoba fürdőszobával, illemhelyiséggel felszerelve, tároló, közlekedő, hatalmas nagy vörösfenyőből készült terasz, ahonnan panorámás kilátás nyílik a Bükk hegységre, a teraszon található infraszauna, csocsó asztal, kerti hinta 2.emelet helyiségei: 4 szoba fürdőszobával, illemhelyiséggel felszerelve, közlekedő, kisebb terasz, ahonnan panorámás kilátás nyílik a Bükk hegységre, a teraszon található infraszauna, csocsó asztal, kerti hinta Ezenfelül megtalálható még egy garázs és egy szuterén, ahol a kazánház helyezkedik el. Szilvásvárad község az Északi - Bükk területén, a tenger szintje felett mintegy 345 méter magasan található. A település az egyik legismertebb bükki üdülőhely. Páratlan szépségű természeti adottságokkal rendelkezik. A Szalajka-völgyben található a település egyik szimbóluma a festői Fátyol-vízesés, továbbá a Szikla-forrás, az Istállós-kői-barlang (Ősemberbarlang), Felső-tó, pisztrángos tavak, Vadbemutató kert, Zilahy Aladár Erdészeti Múzeum, Szabadtéri Erdei Múzeum és Erdei Iskola, Kárpátok Őre és a Szalajka-forrás. Egyedülálló természeti szépségű környezetben pihenhet, de akár aktívan is feltöltődhet, és egyben kulturális és gasztronómiai élményekkel gazdagodhat. Minden évszakban gyönyörű, számos szolgáltatás várja a kalandra és kikapcsolódásra vágyó vendégeket, minden korosztályból, egész évben Szilvásváradon.[...] További lakásokat és otthonokat az ingatlanbazar.hu oldalán talál! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.



Ezek is érdekelhetik