A gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár Facebook-oldalán mától már meghallgathatók a könyvtár zenei részlege, a Hangzóna által meghirdetett Játszol, Cseh Tamás? elnevezésű zenei pályázat legjobb alkotásai. A produkciókat ma folyamatosan töltik fel az intézmény közösségi oldalára a Magyar kultúra napja alkalmából, de január 22. egyben Cseh Tamás Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, énekes születésének 80. évfordulója is. Az verseny szervezői szerint az összes produkción érződik az elkötelezettség és a szeretet a 2009-ben elhunyt énekes iránt, minden előadó hozzátette az egyéniségét a dalokhoz.

Mint arról már korábban is hírt adtunk portálunkon, pályázni Cseh Tamás bármelyik dalának akusztikus hangszerelésű feldolgozásával lehetett. A könyvtár tájékoztatása szerint egy későbbi időpontban a pályázók élő koncerten is előadhatják feldolgozásaikat, ezzel is tisztelegve a zenész munkássága előtt.