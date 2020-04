A Heves megyei fürdők még felújítanak, de már nagyon várják a vendégeiket

A fürdők, szabadstrandok vezetői, dolgozói jelenleg a kényszerpihenőjüket töltik, de nagyon bíznak még egy nyári, illetve kora őszi szezonban. Megkérdeztük, hogyan vészelik át a járvány okozta nehéz időszakot.

Muhari Ferenc, a Tarnaméra Termál- és Strandfürdő ügyvezetője a Heol kérdésére elmondta, már elvégezték a tavaszi nagytakarítást a strandon, ennek köszönhetően a létesítmény készen áll a nyitásra.

– A kempingben már ott vannak az ágyneműk, s a büfét is teljesen rendbe tettük. Az áru- és a vízfeltöltés csupán két napot venne igénybe, így rövid időn belül készen állnánk a nyitásra – fogalmazott Muhari Ferenc, aki hozzátette, hogy nagy hangsúlyt fektettek a zöldterületre, amelyet nagyon szépen kialakítottak. Az ügyvezető ismertette továbbá, hogy eredetileg május elsején tervezték a fürdőzők fogadását. Már nagyon várják a kezdést, így ha lehetséges, júniusban már szeretnének üzemelni.

Tímár László, ­Tarnaméra polgármestere megjegyezte, hogy sosem volt még ilyen szép és rendezett állapotban a strandfürdő területe.

Sarudon kérdik: mikor, hogyan kezdjük újra?

Kücsön Gyula, a sarudi Élményfalu létrehozója arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedek legkomolyabb fejlesztéseivel készültek a szezonra, de ez a nyár zárt ajtókkal indul.

– Két kérdés merül fel: meddig tart és hogyan kezdjük újra. Ebből pedig adódik, hogy mi lesz a befektetéseinkkel, a munkánkkal, az embereinkkel, illetve azokkal, akik az idén nem tudnak itt dolgozni – fejtegette, hozzátéve, sajnos nem hagyhatják félbe a megkezdett beruházásokat, be kell fejezni az éttermük felújítását, a teraszfedésüket, a parton az infrastruktúra fejlesztését. Ezentúl a strand bővítését és a kikötő alapjainak a lerakását, valamint a szálláshelyeik fejlesztését is el kell végezniük. Hangsúlyozta, hogy ha mégis lesz szezon, akkor elsőként adni szeretnének, legalább jelképesen azoknak a hősöknek, akik ott állnak a kórházakban az ágyak mellett, illetve a mentőautókban.

– Hirdetünk majd egy ­akciót, ha mindennek vége: Sarudi Pihenő – a Hősöknek. Tiszteletünk jeléül ingyen adunk szállásokat azoknak, akiknek nem volt lehetősége hónapokig pihenni – hívta fel a figyelmet Kücsön Gyula.

Bükkszék sem fogad vendégeket, de bizakodnak

A Bükkszéki fürdő ­március 17. óta tart zárva. A létesítmény vezetője, Sánta István elmondta, a kényszerű zárva tartás idejét igyekeznek aktívan kihasználni, karbantartási munkálatokat elvégezni.

– A fürdőházban a medencék burkolatának rekonstrukcióját végezzük, az öltöző új álmennyezetet kapott, festés és takarítás folyik – közölte Sánta István. – A kültéri munkálatok is megkezdődtek: térburkolatok javítása, a védőkorlátok és az óriáscsúszda vázszerkezetének korrózióvédelme és festése, vízgépészeti gépek felújítása, karbantartása. Fákat, füvet, virágokat ültettünk és minden falfelületet újrafestettünk. Számomra az egyik legfontosabb szempont a munkatársaim megtartása volt, így ezeket a feladatokat nem adtuk ki külsős vállalkozóknak, hanem a saját dolgozóink teljesítik. A fürdőházat június ­15-én szeretnénk nyitni. Vendégeink biztonsága érdekében kézfertőtlenítőket helyezünk ki, tusfürdőadagolókat szerelünk a zuhanyállványokra és fokozott fertőtlenítő takarítást vezetünk be. Reménykedünk annak júliusi nyitásában.

Gyöngyösön sem tudják, mikor nyithatnak

A gyöngyösi Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrand a kormány és a helyhatóság rendeleteinek megfelelően több mint egy hónapja bezárta kapuit.

– Ez nem jelenti azt, hogy megállt nálunk az élet – mondta el lapunk kérdésére Juhász Péter, a létesítményt üzemeltető Sportfolio Kft. ügyvezetője.

– Most van alkalmunk arra, hogy minden tervezett felújítást elvégezzünk. Munkavállalóink egymást váltják, maximum öt ember dolgozik egy időben – részletezte.

Volt idő arra, hogy munkagéppel kiássák a jacuzzit, megkeressék a hibát, s megoldják a vízcsőtörés és befúvó gondját. Szűrőtöltetet is cseréltek, s a szabadtéri területek megújításán dolgoznak.

– Csempézünk, fugázunk és a parkban az évszaknak megfelelő munkákat végezzük. Így tökéletes állapotban várjuk majd a vendégeinket. A nyitással kapcsolatban még nem tudok információkat, hiszen a város önkormányzata mint tulajdonos dönt erről – magyarázta Juhász Péter.

Egerben is nagyon remélik már a kezdést

Sok munkával vészeli át ezt az időszakot az Eger Termál Kft. is.

– Jelenleg is zajlanak a karbantartási munkálatok. Medenceburkolati javításokat végzünk, gépészeti beavatkozásokkal igyekszünk üzembiztossá tenni a fürdő működését. Lebontottuk a ­strandi versenymedence sátorfedését. Takarítási, festési és felújítási munkálatokkal telnek a napjaink, illetve minden üzemegységünkben elvégeztük a fertőtlenítést – felelte kérdésünkre Lugosi Dénes, az Eger Termál Kft. ügyvezetője. Arra is kitért, hogy a fürdők március 12. óta zárva tartanak. Szavai szerint az első komolyabb látogatószám-növekedés a húsvéti, most pedig a május elsejei hosszú hétvége lett volna.

– Az elmúlt hetekben lényegében több tízmillió forintos bevételkieséssel számolunk, és ez a szám – közeledve a nyári hónapokhoz – havonta megduplázódhat – közölte. – Ennek ellenére nem tervezünk személyi változásokat. Azt azonban nehéz most megjósolni, hogy mi várható, bízunk benne, hogy fokozatosan visszatér az élet a fürdőkbe és az uszodákba. Azzal tisztában vagyunk, hogy nem egyik napról a másikra látogatnak majd hozzánk tömegek. Azt gondoljuk, ebben az évben megugrik a SZÉP-kártya-felhasználások száma, a belföldi turistákra koncentrálódik a szezonunk.

Demjénben renoválnak, s nyitnának

Bozsik Tünde, a demjéni termálfürdő munkatársa a Heolnak a minap elmondta, a kényszerszünet őket is rosszul érintette, de kihasználják ezt az időt, és rendbe teszik környezetüket. Festenek, a kinti és a benti csúszdákat készítik elő a nyitásra.

Kiemelte azt is, hogy a munkatársaik fizetetlen szabadságon vannak, de mindenkit visszavárnak. Úgy fogalmazott, amint lehet, az elsők között tárják ki a kapukat a vendégek előtt.

– Fokozottan figyelünk a higiéniára, ez később sem változik. Mindent megteszünk azért, hogy a fürdőzők biztonságban érezzék magukat – hangsúlyozta. Hozzátette, természetesen nagy kiesést jelent számukra a zárvatartás, de már érdeklődtek náluk, hogy mikor nyitnak. – Reméljük, pótolni tudjuk a kimaradt időt – zárta gondolatait.