A holland férfi és a szintén holland nő 2021 novemberében együtt érkeztek Hollandiából Magyarországra. Budapesten szálltak meg, de később úgy döntöttek, hogy vonattal Románián keresztül Bulgáriába utaznak, és ennek során néhány napot Békéscsabán töltöttek. A párt azonban november 24-én visszafordították a magyar-román határról, mert nem voltak megfelelőek az irataik. Ezért visszautaztak Békéscsabára, ahova 19 óra körül érkeztek meg vonattal - derül ki a Beol.hu cikkéből.

A békéscsabai vasútállomáson, az egyik kocsmában a férfi sok szeszes italt gurított le, amitől ittas állapotba került és agresszívvé vált. A pultossal és egy vendéggel is nézeteltérése alakult ki, a vita majdnem verekedésbe torkollt. Aztán 22 óra után elindultak taxival az egyik külvárosi hotelbe úgy, hogy az ittas férfi az anyósülésen, a nő pedig hátul utazott.

A nő a taxiban szóvá tette, hogy a férfi túl sok alkoholt ivott, mire a férfi fenyegetni kezdte a menyasszonyát, azt mondta neki, hogy „elvágom a torkodat, tíz részre váglak szét!”. Majd felszólította a sofőrt, hogy álljon meg. A férfi ekkor elővette és kinyitotta a zsebkését, kiszállt a kocsiból, kinyitotta a jobb hátsó ajtót, és azt kiabálta, hogy „megöllek, fekete majom!”. A férfi behajolt az utastérbe és többször is a nő felé, legalább egyszer a nyaka irányába vágott – volt, hogy el is érte a késsel.

A nő a taxisofőr segítségével tudott kiszállni a kocsiból, mivel kinyitotta neki az autó bal hátsó ajtaját. Ekkor a férfi perceken keresztül kergette a nőt az autó körül, miközben többször is azzal fenyegette, hogy megöli. Amikor a taxisofőr közölte, hogy értesíti a rendőrséget, a férfi őt is megfenyegette azzal, hogy megöli. A taxisofőr zsebre is tette a telefont, mivel a férfi fél méterre állt tőle és a kést is ráfogta.

Illusztráció: Shutterstock

Közben a menyasszonynak sikerült elszaladnia és segítséget kérnie az utcán tartózkodóktól.

A férfi késes támadása miatt a nő nyakának jobb oldalán egy nagyjából 4 centiméter hosszú metszett seb, valamint a mellkasán egy 10 centiméter hosszú, szintén metszett seb keletkezett. Bár a sérülések nyolc napon belül gyógyultak, fennállt a veszélye egy életveszélyes vagy halálos sérülésnek is, mivel a nyaknál fut többek között a nagy nyaki verőér, a visszér, továbbá a bolygóideg 1-2 centiméterrel a bőrfelszín alatt. Csak a véletlennek köszönhető a vádhatóság szerint, hogy nem végződött tragédiával az eset.

A főügyészség azt javasolta, hogy a bíróság a férfi letartóztatását az ügydöntő határozat kihirdetéséig – azaz addig, amíg az ügyben ítélet nem születik – tartsa fenn. Emellett azt is indítványozta, hogy a férfit ítéljék végrehajtandó szabadságvesztésre, valamint utasítsák ki Magyarország területéről. A nő egyébként az egyik szeretetszolgálat segítségével később visszautazott Hollandiába – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészségen.