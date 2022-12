Argentína 1986 után ünnepelhet újra vb-győzelmet, így Messi karrierjéből sem hiányzik már ez a trófea. Franciaország nem volt képes a címvédésre, de a legutóbbi arany után most az ezüstnek is örülhet, Horvátország pedig a 2018-as második helyét követően most bronzérmet nyert, míg Marokkó történetének legnagyobb sikerét érte el ezen a világbajnokságon a 4. helyének köszönhetően.