"Magyar vállalatok építettek víztisztító műveket már Srí Lankában, most felüljárók következnek, miközben másfél millió személyi igazolványt és félmillió jogosítványt is magyar nyomdától szereznek be. Nem véletlen, hogy 14 magyar cég képviselője kísért ma el ide" - írta bejegyzésében Szijjártó Péter.