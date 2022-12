Megszűnik a benzinárstop, az intézkedés kedden 23 órától lép életbe, a MOL kutak alapján a benzin literenkénti irányadó ára 640 Ft, a dízel ára 699 forint lesz

– jelentették be kedden este, rendkívüli Kormányinfó keretében, amelyen Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója is részt vett - írja a Magyar Nemzet.

Magyarország hiába harcolt eredményesen a szankciók ellen és kapott mentesítést, mégis bekövetkezett, mitől tartottunk

– fogalmazott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Zavarok álltak elő Magyarország üzemanyag ellátásában. Üzemanyag import nélkül nem megoldható hazánk üzemanyag ellátása. A 480 Ft-os benzinárat nem tudjuk tovább biztosítani a magyar családok számára – jelentette ki Gulyás Gergely.

Soha nem látott krízishelyzet alakult ki az országban az elmúlt napokban

– mondta Hernádi Zsolt. A MOL vezérigazgatója szerint a töltőállomások negyedében nem volt elérhető benzin-és dízel. Ilyen korábban nem történt – tette hozzá. 2,2 milliárd liternyi üzemanyagot adtak el, míg tavaly 1,5 milliárdot. Több mint 500 millió liternyi üzemanyagot értékesítettek az elmúlt napokban.

Hernádi Zsolt arra is kitért: 871 darab rendelést kellett visszamondaniuk.

A helyzet kritikussá vált, a kereslet az egészbe szökött, beindult a pánik

– közölte.

A MOL eddig bírta – jelentette ki az elnök-vezérigazgató. Hozzátette, minden tőlük telhetőt megtesznek az ellátás biztosításáért, dolgoznak azon is, hogy a dunai finomító teljes kapacitással tudjon dolgozni.

Mára világossá vált, hogy

az import mielőbbi visszaállítása a megoldás a normális ellátás-egyensúlyhoz

– fogalmazott Hernádi. Elmondta, az árstop szerepe világos volt: az energiaárak elszabadulásának visszafogása.

Nem jó, ha drága valami – szögezte le Hernádi Zsolt, hozzátéve, hazánk ellátása nem sérülhet, a káosz elcsitulásáért fognak dolgozni, de a normális stabilitásig másfél hónap kell majd – válaszolt az MTV kérdésére a vezérigazgató.

Normalizálódni fog a piac, de lehetnek még fennakadások, azonban a sokkszerű vásárlási hullám már nem ismétlődik meg

– mondta el Hernádi Zsolt.

Minden ársapkának addig van értelme, amíg nem vezet termékhiányhoz – mutatott rá Gulyás Gergely.

Újságírói kérdésre válaszolva Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató arról beszélt: a kormány a stratégiai készlethez nyúlt, hogy a nyári időszakot túléljük és végig biztosított is volt az ellátás.

A magyar családok érdekei az ársapka bevezetését kívánták meg, holnap pedig látszik majd, hogy ez az ország Európában egyedüliként tizenhárom hónapig milyen kiemelkedően alacsonyan tartotta az árakat – fogalmazott Gulyás Gergely.

A MOL tegnap egy félreérthetetlen levelert írt az energiaügyi miniszternek, nem tudtunk tovább várni – idézte fel a miniszter. Mint hangsúlyozta, mérlegre kell tenni, hogy 13 hónapon keresztül Európában a legalacsonyabb áron tankolhattak a magyar családok – világított rá a kormány intézkedéseinek sikerére.

Arra a kérdésre, hogy mekkora veszteséget okozott a benzinárstop, úgy felelt a vezérigazgató: fájdalmas időszak volt, azonban a MOL fizetőképes. – Ez a kérdés ellátásbiztonságról szól, ez pedig a MOL felelőssége – szögezte le Hernádi Zsolt.

Folyamatosan fogjuk növelni a kisbenzinkutak részére is a szállítást

– fogalmazott.

Azt is kifejtette: az olajipar ciklikus intézmény, kiszámíthatatlanok az árak, a következő évben magasabb ártartománnyal számolnak, ugyanis az unió szankciós rendszere felborította az árakat. Azt is világossá tette, hogy a visszapótlás folyamatos: az osztrákoknak is rendelkezésére bocsájtottunk gázolajat, ezt év végéig kell visszapótolniuk, valamint, hívta fel a figyelmet, a jelenlegi készletek is elegendőek arra, hogy több hónapig biztosított legyen az ellátás, hangoztatta Gulyás Gergely.

A Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elhangzott, ezután arra is fel kell készülnünk – és ehhez komoly beruházás és idő kell – hogy az alternatív ellátást biztosíthassuk.

Európától várom annak a józan mérlegelését, hogy volt-e a szankciónak olyan haszna, hogy megérje fenntartani azokat – véleményezte Gulyás Gergely a helyzetet. A Covidból való kilábalás infláció lényegesen kisebb a szankciók okozta inflációnál – tette még hozzá.