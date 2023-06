A Magyar Nemzet ezek fényében különösen figyelemreméltó tényekre bukkantunk Szabó Tímea férjével kapcsolatban.

Sebők Miklós ugyanis jelenleg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet és a TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium kutatóprofesszora.

A közgazdász, politológus végzettségű Sebők egyébként rendszeresen nyilatkozik a baloldali médiumoknak, a 444.hu-nak például többek között az inflációról, a Biden-kormány adópolitikájáról, de a Partizánba is meghívták, ahol a Biden-program közpolitikai programját elemezte. Politológusként 2009–2010 között elnyerte az amerikai költségvetésből finanszírozott Fulbright-ösztöndíjat is, amelynek során a University of Virginián tanult. Több kiadványban is együttműködött ismert baloldali elemzőkkel, például 2019-ben megjelent a Böcskei Balázzsal – a baloldali irányultságú Idea Intézet kutatási igazgatójával – közösen írt, Itt van Amerika című könyve, amely az amerikai politika magyar közéletre gyakorolt hatását foglalja össze. Szintén Böcskeivel közösen írták meg az 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell című művet, amit 2015-ben adtak ki, és a Progress Alapítvány (Ágh Attila, Antal Attila) támogatta.