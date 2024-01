Mennyibe kerülnek az adófizetőknek a migránsok?

Bernd Raffelhüschen közgazdász kiszámolta, hogy a bevándorlás mennyibe fog kerülni a német lakosságnak hosszú távon. E számítás szerint a tömeges migráció egy ponton majd 5,8 ezer milliárd eurónyi lyukat üt a gazdaságon. A freiburgi professzor eloszlatta azt a mítoszt, miszerint a bevándorlás megmenti a nyugdíj- és társadalombiztosítási alapokat.

Raffelhüschen szerint az elöregedő német társadalomban már most is nagy a szakadék aközött, amit a munkaadók és a munkavállalók adóként, ápolási, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékként befizetnek és amit a jövőben kapnak.

A szakértő szerint ez a fenntarthatósági rés 19,2 ezer milliárd euróra fog nőni, ha Németország továbbra is évente háromszázezer bevándorlót fogad be. Ha viszont most véget vetnének az engedékeny migrációs politikának, akkor is 13,4 ezer milliárd euróra rúgna a rés. Így adódik az, hogy ha továbbra is tömegesen beengedi a migránsokat a német kormány az országba, akkor 5,8 ezer milliárd euróval károsítja meg hosszú távon az adófizetőket.

Ez az ára a bevándorlásnak a jelenlegi rendszerünkben

– jelentette ki a közgazdászprofesszor.